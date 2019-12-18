الغرف التجارية: مشاركة السيسي في #منتدى_الشباب_العالم يطمئن الجميع

أشاد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات لإعادة مصر إلى مكانها الطبيعي على الخريطة العالمية، وهو دور يستحق الإشادة والمساندة لأنه في النهاية يحقق مصلحة بلدنا.



وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم الذي يقام تحت رعايته ويشارك فيه كبار القيادات والمسئولين وصُناع القرار مع الشباب بمختلف ثقافتهم، أمرًا مهمًا لتبادل الخبرات والرؤى حول الموضوعات التي تهم الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى حرص الرئيس علي المشاركة في المنصات الحوارية الشبابية العالمية، وتحويل توصياتها إلى تكليفات حكومية لتنفيذها بما يحقق التنمية المستدامة لبلدنا وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.



وقال العربي، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة الذي اختتم فعالياته أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، يؤكد قدرات الشباب المصري والمرأة المصرية في توليهم المناصب المختلفة والإجادة بها، سواء حقائب وزارية أو نواب ومحافظين وغيرها من المناصب التي تستهدف خدمة بلدنا.



وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أن مشاركة الرئيس في منتدى شباب العالم رسالة مهمة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، ومستمرة في دعمها للشباب باختلاف ثقافتهم وميولهم، بما يحقق الطفرة التقدمية المرجوة في المرحلة القادمة.







