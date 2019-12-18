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محافظات

القاهرة تبدء في حصر سكان عزبة الهجانة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:40 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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استكملت محافظة القاهرة أعمالها الخاصة بالتخلص من المناطق العشوائية صاحبة الخطورة الدرجة الثانية، ضمن أجندة أعمالها الخاصة بإرجاع القاهرة إلى سيرتها الأولى، وإحلال وتشيد أسواق والمرافق الحضارية بدلًا من العشوائيات.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تتم أعمال حصر أهالي منطقة عزبة الهجانة ليتم تطوير منطقة أسفل كوبري عزبة الهجانة.

وأكد صابر في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيتم تحويل المنطقة عشوائية إلى منطقة حضارية، وذلك بتخصيص أماكن خدمية وإنشاء المرافق العامة للمنطقة حسب مخططها.

يذكر أن مخطط عزبة الهجانة يستهدف إنشاء باكيات ومحال وموقف للميكروباص والأتوبيس والسرفيس وملعب خماسي.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كلف أجهزة المنطقة الشرقية بالعمل على إعداد مخطط منطقة عزبة الهجانة وتطويره، وتخصيص مرافق عامة وخدمية للمواطنين، وحصر قاطني المنطقة المستحقين.

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