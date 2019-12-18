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حوادث

14 يناير.. الحكم على ريهام سعيد فى "تصريحات السمنة"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:04 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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حجزت محكمة جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة الإعلامية ريهام سعيد، في تصريحاتها عن "السمنة" إلى جلسة 14 يناير المقبل؛ للحكم.

وكانت قد أصدرت محكمة جنح قسم الجيزة، قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى أشرف ناجى، والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد، والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية، وألزمت المحكمة مقدم الدعوى بالمصاريف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى قضت فيه المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية، وإلزام رافعها المصاريف ومبلغ خمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، إن المحامى أشرف ناجى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك.

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