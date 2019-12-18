تجديد حبس 3 متهمين بسرقة شقة في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين بسرقة شقة سكنية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من "محمد. ا"، يفيد باكتشافه سرقة 50 ألف جنيه وهاتف محمول من داخل شقته، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب السرقة "محمد.ا"، 29 سنة، "مدحت. م"، 30 سنة، عاطل، و"رضا. ح"، 28 سنة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبسهم 4 أيام.