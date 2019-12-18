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عالم

المركز الروسي: عودة 800 لاجئ سوري إلى ديارهم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:55 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 777 لاجئا سوريا عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى ديارهم، بينهم 318 لاجئا «95 امرأة و162 طفلا»، عادوا من لبنان عن طريق معبري: "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 459 لاجئا «138 امرأة و234 طفلا» عادوا من الأردن عبر معبر " نصيب ".

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين قام خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بتطهير نحو 2.2 هكتار من الألغام في العاصمة السورية "دمشق" وقرية "زمرين " بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.

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