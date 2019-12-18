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4 قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:51 م
جريدة الدستور
وكالات
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة أشخاص، على الأقل، جراء انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم الأربعاء، بريف مدينة رأس العين، شمال محافظة الحسكة السورية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان اليوم الأربعاء، إن الانفجار وقع في بلدة مبروكة بريف مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وتسيطر فصائل الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من الجيش التركي على رأس العين وريفها الجنوبي والغربي منذ منتصف نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد متصل، أفاد المرصد بانفجار لغم في سيارة بمعبر تل أبيض الحدودي مع تركيا بريف الرقة الشمالي، ما أدى لمقتل وجرح عدة أشخاص.

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