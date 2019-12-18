مجلس كنائس مصر ينظم لقاءً روحيًا للكهنة

نظم مجلس كنائس مصر من خلال لجنة خدام الرعايا "الكهنة القسوس" لقاءً روحيًا برعاية الأب بولس جرجس رئيس المجلس، بحضور أمناء المجلس و55 من الكهنة والرعاة تمثل جميع الطوائف المسيحية بمصر.



وكان اللقاء في ضيافة كنيسة العذراء بشارع الفريد بعزبة النخل، واتسم اللقاء بروح الود والمحبة والشركة بين الجميع.



وناقش اللقاء موضوع "الصحة النفسية الرعاة وتأثيرها على الحياة الروحية"، وتم تقديم الموضوع في محاضرتين الأولى قدمها الدكتور ماهر صموئيل بعنوان الضغوط النفسية الراعى وكيفية التعامل معها، والمحاضرة الثانية قدمها الدكتور فيكتور سامى بعنوان الضغوط النفسية على أسرة الراعي.