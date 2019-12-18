خروج 3 عربات من قطار القمح بطنطا عن القضبان

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية خروج 3 عربات من قطار القمح عن القضبان، قبل دخوله إلى صومعة طنطا التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بمنطقة ميدان الإسكندرية، مما أدى إلى توقف الطريق فترة زمنية.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج قطار بضائع يحمل أقماح لصالح صومعة طنطا التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة مع تشكيل لجنة من السكة الحديد.



وكشف مصدر أمني عن أنه تم فصل الثلاث عربات من القطار، وتم دخول القطار إلى الصومعة لتفريغ الأقماح.