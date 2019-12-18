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حوادث

إحباط تهريب أقراص مخدرة في لحوم مجمدة بمطار القاهرة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 7555 قرصًا مخدرًا أخفاها راكب مسافر على الطائرة المتجهة إلى الرياض.

وتبين أن الخدمة الأمنية من إدارة تأمين الركاب على جهاز كشف الحقائب، اشتبهت في وجود أجسام معتمة داخل الحقيبة الخاصة بالراكب أثناء سفرها على طائرة "فلاي ناس" المتجهة إلى الرياض.

بفتحها تم العثور علي كميات كبيرة من اللحوم المجمدة بداخلها 1930 قرص ترامادول و5625 قرص كبتاجون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء سفر الراكب، والعرض على النيابة للتحقيق.

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