حبس عامل ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار في التبين

أمرت نيابة التبين الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس عامل ونجله، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها تنقيب شخصين عن الآثار بعقار "مساكن المرازيق".



انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما وهما "ا. ع"، 49 سنة، عامل بشركة، مالك العقار، ونجله "ا. ا"، 21 سنة، طالب، أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار.



وعثر بداخل العقار على حفرة قطرها 2 متر وأدوات تنقيب عبارة عن 3 قواديس من الحديد، 2 سلم خشبى، كوريك، 2 جردل، 3 جركن بلاستيك، جنش حديدى معلق بالسقف، بعض القطع والعروق الخشبية.



تحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.