"الصحفيين العرب" يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

أصدرت الجمعية العام للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973 والذي تم بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية إلى جانب الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية واعترف هذا اليوم يوما عالميا للغة العربية.



وقال اتحاد الصحفيين العرب إن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى إبراز دور ومكانة اللغة العربية التي تعد الرابطة الأقوى في ترقية التواصل ودعمه بين أبناء الأمة العربية والمعبرة عن وجدانهم وعنوان هويتهم وشخصيتهم ومخزون تراثهم الفكري والعلمي والإبداعي، كما تمثل اللغة العربية الحضارة العربية الأصيلة.



وتابع: اعتمد مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد في أكتوبر 2018 إستراتيجية من عدة محاور أهمها اللغة العربية والتعليم، اللغة العربية والإعلام، اللغة العربية والتواصل.



ستحتفل منظمة اليونسكو في باريس باليوم العالمي للغة العربية بإقامة ثلاث موائد مستديرة مخصصة لبحث موضوع ( اللغة العربية والذكاء الاصطناعي ) ويشارك فيها خبراء ولغويون وأكاديميون وفنانون ومثقفون.



واكد الاتحاد العام للصحفيين العرب أنه يسعده أن يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ويدعو كافة المنظمات الصحفية الأعضاء إلى المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يعتبر حدثا إعلاميا هاما.