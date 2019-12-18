إخلاء سبيل صاحب شركة أغذية مجهولة المصدر بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل صاحب شركة تعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر، على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا من ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، بضبط "ي. إ. م" 28 سنة، مسئول عن شركة لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية فى المرج؛ لإدارته الشركة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة، بأى مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مستخدما ًعلامات تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل الشركة على 15 ألف عبوة مواد غذائية "كورنو، اوستيكا، سودانى محمص، جينجر"، 2.850 طن سلع غذائية "روستيكا، كورنو، فول سودانى"، 7 ماكينات تعبئة، كمية كبيرة من الكراتين الفارغة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.