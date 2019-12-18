"معمل الابتكار والاختراعات" ورشة تدريبية لأبناء الصحفيين

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية لأبناء الزميلات والزملاء أعضاء النقابة بعنوان (معمل الابتكار والاختراعات)



تتناول الورشة: أساسيات صناعة الإنسان الآلي ومكوناته، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، وتطبيقات البيت الذكي والمدن الذكية، الراسبيري والأوردوينو والزيجبي واستخداماتهم، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخداماتها المختلفة، وماكينات الـ CNC وتطبيقاتها.



وتقام مسابقة فى نهاية الورشة وتخصص جوائز للفريق الفائز.



ويحاضر فى الورشة الزميل محمد عبدالجيد الصحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومحاضر الابتكار بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الإتصالات، والورشة مخصصة لأبناء الزميلات والزملاء أعضاء النقابة من سن 10 إلى 16 سنة، ومجانية لجميع أبناء الزميلات والزملاء أعضاء النقابة.



تعقد الورشة فى مركز التدريب بالنقابة اعتبارا من الأربعاء 25 ديسمبر الجارى، ولمدة أسبوعين (الأربعاء والأحد من كل أسبوع)، الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساءا.