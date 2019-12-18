خبير: الكثيرون يفتقدون ثقافة التعامل مع الحريق والحد من المخاطر

ناقشت المحاضرة الأولى من مؤتمر استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية والتي ألقاها المهندس أحمد العسقلاني استشاري الوقاية من الحريق والسلامة والصحة المهنية الفرق بين الحريق والاشتعال، وتعريف الحريق وكيفية عمل إنذار آلي، وتناول العسقلاني الاشتعال بالشرح المفصل حيث عرفه بأنه وصول القدر الكافي من الحرارة إلى أي مادة قابلة للاشتعال لترتفع درجة حرارتها، ثم تناولت المحاضرة نظرية الاشتعال والعوامل الأساسية لحدوثه وهي (المادة، الحرارة، الأكسجين، التفاعل الكيماوي) وتعريف مستفيض لكل عامل منهم.



كما قام العسقلاني بشرح أسباب الاشتعال، وتصنيف الحرائق إلى مجموعات وكيفية إطفاء كل نوع.



وأقامت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس هشام أبو سنة رئيس النقابة، مؤتمر بعنوان "إستراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين المنشآت والأفراد".



وذلك بمقر نادى نقابة المهندسين بأبو الفداء بالزمالك.



ويناقش المؤتمر من خلال عدة حلقات نقاشية، خطط التأمين والإطفاء لحرائق المواد البترولية، وأنواع الحرائق، وأجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة وسبل الوقاية من الحرائق، وكيفية معالجة المخلفات والتخزين والنقل والتداول، والإسعافات الأولية، بجانب سبل تأمين المنشآت والأفراد من الأخطار بأنواعها.