الأنبا ديمتريوس يستأنف دورات تعليم القبطي بعد عيد الميلاد

يستأنف الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها بالمنيا، دورات تعليم اللغة القبطية لشباب الإيبارشية، عقب عيد الميلاد المجيد.



وكان الأنبا ديمتريوس قد توقف عن دورات تعليم القبطي خلال فترة الصوم، نظرًا لتكثيف صلوات التسبحة والقداسات خلال فترة الصوم.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.