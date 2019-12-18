داليا يوسف تتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن زيادة معدلات الحوادث

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن زيادة معدلات الحوادث في مصر وضرورة إتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك.



وأشارت في بيان لها، إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير حديث له، عن حوادث السيارات والقطارات النصف الأول عام 2019، أكد ضرورة إجراء خطة إستراتيجية لمواجهة زيادة هذه الحوادث والتي أودت بحياة عشرات المواطنين.



وأضافت: هناك زيادة ملحوظة في حوادث وسائل المواصلات وأعداد المصابين خلال 2019، مقارنة بمثيلاتهافي 2018، مما يتطلب معه تدخل واضح من قبل وزارتي التنمية المحلية والنقل سواء في تمهيد الطرق الخطرة واستحداث وسائل في المركبات للمساهمة في ذلم.



وطالبت بضرورة إجراء دراسة عاجلة عن أسباب زيادة الحوادث في مصر، وبحث إجراءات عاجلة لمواجهتها من خلال تدريب السائقين وتحسين الطرق وغيرها من الآليات التي تساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

