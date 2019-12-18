"الإعلام بين التعصب وقبول الآخر"..‭ ‬في الجامعة‭ ‬الحديثة‭

تعقد‭ ‬كلية‭ ‬الإعلام‭ ‬بالجامعة‭ ‬الحديثة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والمعلومات‭ ‬مؤتمرها‭ ‬العلمي‭ ‬الرابع‭ ‬بعنوان "‬الإعلام‭ ‬بين‭ ‬التعصب‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر"، ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭،‬والأستاذة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ألفت‭ ‬كامل،‭ ‬رئيسة‭ ‬الجامعة‭.



‬ويرأس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأستاذ ‬الدكتور‭ ‬سامي‭ ‬الشريف‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الإعلام‭،‬ويناقش‭ ‬المؤتمر‭ 20 ‬بحثا علميا‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬وكليات‭ ‬الإعلام‭ ‬بالجامعات‭ ‬المصرية‭.



وتكرم الجامعة عددا من رموز العمل الوطني الذين أثروا الحوار بين الثقافات واسهموا في نشر مبادئ الوسطية والاعتدال وقبول الآخر وعلى رأس هؤلاء وزير الأوقاف؛ تقديرا للمشروع الفكري المتكامل الذي يحمله، وما أنجزه من تطور ملموس في مجال تصحيح للخطاب الديني، وخططه المتواصلة لنشر ثقافة الحوار والتعددية ونبذ كل أشكال التطرف والإقصاء، وما يمثله من فكر وسطي مستنير.



كما يتم تكريم أسامة نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، ورئيسة وزراء نيوزيلندا والأنبا أرميا والمخرجة التليفزيونية أنعام محمد علي. وتعقد الكلية حلقتين نقاشيتين حول الإعلام وقبول الآخر والتعصب الرياضي الأزمة والحلول، وشارك في فعاليات المؤتمر وجلسته الافتتاحية نخبة من العلماء والخبراء وأساتذة الجامعات.