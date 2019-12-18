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حوادث

تأييد قرار رفض تسجيل مركبة نقل ركاب لتشابهها مع التوك توك

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
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أيدت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، قرار وزير الصناعة والتجارة الداخلية، والمتضمن رفض الحماية التشريعية لتسجيل مركبة لنقل الركاب كنموذج صناعي جديد لتشابهها مع مركبة "التوك توك" والمتداول بالسوق المصرى، ولفقدها شرط الجدية.

واستقرت المحكمة، على أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلًا للحماية التشريعية، يتعين أن يكون جديدا، أى غير شائع الانتشار وغير متداول للكافة.

وأكدت المحكمة، أن النموذج المقدم من الشركة، نموذج صناعي عبارة عن مركبة لنقل الركاب وهي لا تشتمل على أي مظهر جديد ولا يوجد بها أي ابتكار، فضلًا عن تشابهها بأخرى قديمة ومتداولة بالأسواق وهو "التوك توك " وموجودة بالشوارع المصرية منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن النموذج الصناعي المطلوب تسجيله افتقد لشروط الجدة والحداثة والابتكار ويتشابه مع مركبات.

ولم تقتنع المحكمة بما ذكرته الشركة، من وجود اختلاف لنموذجها الصناعي عن غيره في الفانوس الأمامي والمرآة الأمامية فإنها اختلافات غير جوهرية ولا ترقى إلى مرتبة الابتكار الذي تشجعه الدولة وتصبغ عليه الحماية القانونية.

واستندت المحكمة علي المادة 120 من قانون حماية الملكية الفكرية والتي نصت "يفقد التصميم وصف الجدة إذ تم عرضه على الجمهور أو عرض استخداماته قبل تاريخ طلب تسجيله، أو إذا اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم صناعي سابق أو خصص لنوع أخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله".

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