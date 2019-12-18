ضبط موظف إشغالات مزيف في بولاق الدكرور

تمكن حي بولاق الدكرور، برئاسة العميد إيهاب رشاد، من ضبط أحد الموظفين المفصولين من الخدمة أثناء انتحاله صفة موظف إشغالات بحي بولاق الدكرور، وجمع أموالا من المواطنين.



وكشف مصدر بحي بولاق أنه بمتابعة عدد من الشكاوى تلاحظ لرئيس الحي ونائبه عبد الله نور، أن هناك شخص يتردد على المحلات وعيادات الأطباء، ويحصل منهم على مبالغ مالية بحجة مخالفتها لشروط الإعلانات الواردة في الحي.



وبتتبع الشكاوى تم التحفظ على الموظف الذي تبين أنه مفصول من حي الهرم، وصادر ضدة حكم 6 أشهر فى وقائع مشابهة، وتسليمه لشرطة المرافق بالحي، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



وكان حي بولاق الدكرور شهد على مدار الأيام الماضية حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والبناء المخالف بناء على تعليمات، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية لضبط الشوارع والقضاء على البناء المخالف في المهد قبل تفحلها.