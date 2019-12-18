تلقي طلبات الترشيح لمسابقة الأم المثالية في مطروح

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية بمدن المحافظة تلقي طلبات الترشيح لمسابقة الأم المثالية لعام 2020، والتي تستمر حتى 16 يناير من العام المقبل.



ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضرورة الإعلان عن المسابقة في كافة مراكز المدن وإذاعة مطروح الإقليمية لإعطاء الفرصة لجميع الأمهات ممن تنطبق عليهن الشروط للتقدم، والحصول على لقب الأم المثالية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التقديم ومساعدة الأمهات، معربا عن تقديره لدور كل الأمهات بمطروح والعادات والتقاليد، مشيرًا إلى استثناء محافظة مطروح ضمن المحافظات الحدودية من شرط عدد الأبناء نظرا لطبيعة المحافظة.



وأوضح فتحي الجمل، مدير عام التضامن الاجتماعي بمطروح، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، ابتداء من يوم الأحد 15 من ديسمبر الجاري وحتى الخميس 16 من يناير المقبل بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.



وأوضح: أن أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لهذا العام: ألا يقل سن الأم عن 50 سنة في 31 ديسمبر 2019 والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، ويستثنى من ذلك المحافظات الحدودية منها محافظة مطروح، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم، مع التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم.



وتابع: تضمنت الشروط أيضا احتضان ورعاية الأبناء وتعزيز القيم الإيجابية، وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات وإعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى، وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسري للأبناء بدور الرعاية، ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات وتكريم للأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية في احتفالية كبرى بالقاهرة.