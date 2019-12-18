انتشال جثة غطاس مجاري من مواسير الصرف في عزبة النخل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة غطاس مجاري توفي نتيجة إصابته باختناق أثناء في تسليك بالوعات الصرف الصحي بمنطقة عزبة النخل.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقوات الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بغرق غطاس مجاري أثناء تسليك بالوعات الصرف الصحي بمنطقة عزبة النخل.



بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم العثور على جثة المتوفي في مواسير الصرف الصحي بعد وفاته بأربع ساعات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.