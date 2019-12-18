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اقتصاد

وزير التجارة والصناعة: إيطاليا شريك رئيسي لمصر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:06 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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أكد وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية ترتكز على التنسيق الكامل وتوافق الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الاوروبي، بل على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 7.2 مليار دولار.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير قطاع الأعمال العام، فى افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الثاني، والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة ممثلي الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، وسفير إيطاليا بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والإيطالي.

وقال الوزير، إن أساس الشراكة بين مصر وإيطاليا يرتكز على قيام رجال الأعمال بالبلدين بدور فاعل في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتتيح المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر وإيطاليا وقعتا مؤخرا العديد من الاتفاقيات الثنائية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة باعتبارهما دولتين محوريتين بحوض البحر المتوسط، ساهمتا فى تعزيز التواصل والترابط بين قارتي إفريقيا وأوروبا.

وفى هذا الإطار، لفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الإيطالى المشترك فى أسواق الدول الإفريقية، خاصة فى ظل الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها الدولتين سواء فى المجال الصناعى أو التجارى، مؤكدا أن ورشة عمل صنع فى إفريقيا التي نظمتها الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضى قد وضعت رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعى بدول القارة السمراء، وهو ما يمثل فرصة هامة لكافة الشركاء التجاريين للتواجد فى السوق الإفريقى عبر مصر، باعتبارها البوابة الرئيسية لهذا السوق الواعد.

ودعا الوزير، مجتمعي الأعمال بالبلدين، لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق أوسع.

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