فايق يؤكد على أهمية التصدى للهجرة غير النظامية ومعالجة أسبابها

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تعزيز قنوات الهجرة النظامية والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة الأسباب التى تؤدى إليها وعلى رأسها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والفقر، والبطالة، مضيفًا أنه يجب اتخاذ كل التدابير من أجل أن يتمتع المهاجرون بحقوقهم، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.



أوضح أنه من الضروري الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالهجرة في خطة التنمية المستدامة 2030 لا سيما توفير التعليم الجيد والدعم النفسي اللازم للمهاجرين، وتمكينهم من المساهمة في رفع مهاراتهم وخبراتهم، مشددًا على ضرورة التزام قادة دول العالم بتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والذي اعتمدته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، ويهدف إلى تحسين أوضاع المهاجرين، ووضع سياسات هجرة وطنية فعالة.



جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2000 لتسليط الضوء على تزايد أعداد المهاجرين حول العالم، كما أنه اليوم الذي تم فيه اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990.



يُذكر أنه وفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، فإنه يوجد 272 مليون مهاجر على مستوى العالم يشكلون نحو 3.5% من سكان العالم.