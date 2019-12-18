-
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الموافق 21 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فايق يؤكد على أهمية التصدى للهجرة غير النظامية ومعالجة أسبابها

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:04 م
محمد فايق
محمد فايق
محمد الشريف
طباعة
أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تعزيز قنوات الهجرة النظامية والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة الأسباب التى تؤدى إليها وعلى رأسها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والفقر، والبطالة، مضيفًا أنه يجب اتخاذ كل التدابير من أجل أن يتمتع المهاجرون بحقوقهم، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

أوضح أنه من الضروري الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالهجرة في خطة التنمية المستدامة 2030 لا سيما توفير التعليم الجيد والدعم النفسي اللازم للمهاجرين، وتمكينهم من المساهمة في رفع مهاراتهم وخبراتهم، مشددًا على ضرورة التزام قادة دول العالم بتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والذي اعتمدته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، ويهدف إلى تحسين أوضاع المهاجرين، ووضع سياسات هجرة وطنية فعالة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2000 لتسليط الضوء على تزايد أعداد المهاجرين حول العالم، كما أنه اليوم الذي تم فيه اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990.

يُذكر أنه وفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، فإنه يوجد 272 مليون مهاجر على مستوى العالم يشكلون نحو 3.5% من سكان العالم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

"الإخوان" تهدد عاصم عبدالماجد بالطرد من تركيا

منذ حوالي 17 ساعة

"اللقيط".. بلال فضل عندما يتحول الكاتب لـ"خالتي فرنسا"

منذ حوالي 7 ساعات

كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

منذ 43 دقيقة

خروج 3 عربات من قطار القمح بطنطا عن القضبان

الصور

image description

مواجهة السيول والنوات بحى العامرية في الإسكندرية

image description

كلمة الرئيس في ختام #منتدى_شياب_العالم

image description

تكريم الرئيس للشباب في ختام #منتدى_شباب_العالم

image description

تنفيذ 4 قرارات إزالة لعقارات مخالفة بالإسكندرية.. صور

image description

إطلاق "الفصل النموذجي" في مدارس زفتي بالغربية

الأكثر قراءة

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

خروج 3 عربات من قطار القمح بطنطا عن القضبان

12 قتيلا فى حادث مروع بالمنوفية

شريف شوباشي: حنان ترك كانت بتحضني ومبادئ الشعراوي زائفة

أيام زمان

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

«الإفيهات المجهولة» لـ سهير البابلي.. ولماذا ترى عادل إمام «أفضل كوميديان»؟

نجم الساعة

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

الصحة

علاقة آلام الظهر بالأسنان

جهاز جديد يساعد في مشاكل البلع

منتجات إنقاص الوزن طريق لـ«السكري»

الشاي الأخضر يكافح السُل

الرئيس نيوز

مصطفى مدبولى عن مؤتمرات الشباب: كنا نفتقد آلية التواصل معهم

مصدر أمني ينفي تدهور الحالة الصحية لـ«إسراء عبد الفتاح»

تعيينات دفعة النيابة 2016 تنتظر قانون الأعلى للهيئات القضائية

العدل تنتظر رد المالية عن أحكام تعويضات الموظفين.. ومصادر: متوسطها 10 ملايين جنيه

منوعات

تعرف على قدرة الكلب فى شم رائحة السرطان ومساعدة مرضى السكر

كيف تتعامل مع أقمشة التنظيف ذات الألياف الدقيقة؟

روائح الطعام تساعدك على خسارة الوزن

راسل كرو يجسد شخصية الطاهي الشهير "ماركو بيير وايت"

كشكول

وزير الأوقاف والخشت في حوار مفتوح حول دور المراة في العمل و المجتمع

حصاد التعليم العالى لتطوير منظومة الطلاب الوافدين في 2019

جامعة حلوان تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019-2020

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول التعاون العلمي والبحثي مع إفريقيا

إسلام سياسي

إعلامي إخواني يترحم على الإرهابي عادل حبارة بعد وفاته بـ٣ سنوات

منشقة تهاجم "هيثم أبو خليل" بسبب عادل حبارة

عاصم عبدالماجد يعلن كتابة شهادته عن حكم مرسي

لمحاربة التطرف.."الرفاعية" تعلن تدشين مجلتها الدينية الأولى

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليبيا ليست قطر.. ولن تكون
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الذى أعاد النهضة الروحية لكنيسته
القس. رفعت فكرى
الوصايا العشر
سيد عبدالقادر
الصواريخ تعيد كتابة التاريخ
المزيد
ads

الثقافة

احتفالية موسيقية باللمركز الثقافى الروسي..غدا

التجربة الشعرية لشوقي عبد الوهاب في ثقافة الشرقية

"الموسيقى الإلكترونية والصور والذاكرة" بمركز الصورة المعاصرة.. اليوم

معهد "جوته" يحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك