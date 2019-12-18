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الأبراج اليوم

هذه الأبراج الأكثر ذكاءً في عالم الفلك

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:03 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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تختلف نسبة الذكاء، بين شخص وآخر، كما تختلف صفات الأشخاص، وهو ما يميز كل فرد عن غيره، واذا اردت استكشاف الأبراج الأكثر ذكاءً، فعلينا الدخول في عالم الفلك، لمعرفة الأبراج الذين يمتكون ذكاءً غير عادي.

الدلو
يتميز برج الدلو، بالذكاء الشديد، خاصة في تحليل المواقف والوصول إلى أسباب كل حدث، كما له طريقة تفكير مولودة برج الدلو الفريدة تجعله قادرة على حل مشاكلها ومشاكل الآخرين بفعاليّة.

العقرب
يخظي بشخصية رائعة بين الناس، فهو يتميز بتحليل شخصيّة الآخرين واكتشاف نواياهم، كما يعرف بحدسه الفريد من نوعه وموهبته الطاغية.

الميزان
يمتلك ذكاء تحليليّ، وإبداع في تيسير أموره الشخصية، ويستطيع وضع أهدافه بدقة لتحقيقها، كما أن له قدرة فى حلّ الخلافات بسهولة وبطريقة سلمية وهادئة.

الأسد
يكمن ذكاء هذا البرج في اتخاذ القرارات والتأثير بالأشخاص المحيطين بها، لاستغلال الفرص وحل المشاكل ايا كانت، كما أنه يحب المغامرة والمخاطرة في حياته

العذراء
يستخدم هذا برج المنطق كسلاح في أيّ مواقف تواجهه أكانت عاطفيّة أو مهنيّة، فهو بارع في المجالات التي تتطلّب التحليل والتدقيق مثل مجالات المحاسبة والرياضيّات.

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