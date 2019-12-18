المركز الثقافي القبطي يعلن رحلات القدس 2020

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالتعاون مع إحدي الشركات السياحية، تفاصيل رحلة القدس 2020، خلال فترة عيد القيامة المجيد المقبل.



وتستمر رحلات زيارة الأقباط إلى الأراضي المقدسة خلال العام المقبل في فترة أسبوع الألام حتى عيد القيامة، لمدة حوالي أسبوع، يتم خلاله زيارة كنيسة القيامة، وقبر السيدة العذراء مريم ونهر الأردن.



وتشهد الرحلات لزيارة الأراضي المقدسة انخفاضًا في أسعارالرحلات، حيث أعلن المركز الثقافي القبطي أن رحلات هذا العام تبدأ من سعر 650 دولار، بعد أن كانت تبدأ العام الماضي من 900 دولار.



وأشارت مصادر كنسية إلى أن شروط زيارة القدس ما زالت قائمة حتى الوقت الحالي، والتي تخصص هذه الزيارات لكبار السن فوق الـ"40" عامًا، ويسمح لبعض الشباب بالزيارة كمرافقين لهم في كل فوج سياحي يتخطى عدد أفراده الـ"20" زائر للأراضي المقدسة.