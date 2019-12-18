تجديد حبس "أكسجين" في نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، تجديد حبس "محمد أكسجين" صاحب مدونة "أكسجين"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية الاتهامات المنسوبة له بنشر أخبار كاذبة.



وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة الى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.