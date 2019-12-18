نشرة أخبار العرب.. الأربعاء 18 ديسمبر

رصدت نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.



مصر:

- مصر في رسالة لمجلس الأمن: مذكرتا التفاهم بين "الوفاق" وأنقرة خرق لاتفاق الصخيرات.

- حادث سير مروّع يودي بحياة 12 شخصا.



لبنان:

- لبنان.. أعمال شغب ليلا في طرابلس والجيش يوقف المتورطين.



سوريا:

- أصيب مسلحان من "قسد" إثر انفجار قنبلة بهما في قرية الهرموشية بريف دير الزور الشمالي الغربي

- فككت قوى "الأمن الداخلي" التابع لـ "قسد" لغمًا معدًا للتفجير، وزنه 15 كيلو، قرب دوّار العتال على الطريق الواصل بين بلدة البصيرة وقرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.



العراق:

- العراق: الإفراج عن 2700 متظاهر واشتداد وطأة الاحتجاجات.

- العراق ينفي محاصرة داعش لمدنيين جنوب الموصل.



ليبيا:

- وزير خارجية إيطاليا يهاجم اتفاق "السراج - أردوغان": يمثل مشكلة للاتحاد الأوروبي.



فلسطين:

- فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا بالقدس.



تونس:

- رئيس تونس يخسر 10 نقاط من ثقة الشعب، خلال شهر واحد.



الجزائر:

- تظاهر الآلاف في الجزائر ضد الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون.



الإمارات

- ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس أركان الجيش الأميركي التنسيق المشترك بين البلدين.