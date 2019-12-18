نشرة أخبار العرب.. الأربعاء 18 ديسمبر
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
آية حسنيطباعة
رصدت نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر:
- مصر في رسالة لمجلس الأمن: مذكرتا التفاهم بين "الوفاق" وأنقرة خرق لاتفاق الصخيرات.
- حادث سير مروّع يودي بحياة 12 شخصا.
لبنان:
- لبنان.. أعمال شغب ليلا في طرابلس والجيش يوقف المتورطين.
سوريا:
- أصيب مسلحان من "قسد" إثر انفجار قنبلة بهما في قرية الهرموشية بريف دير الزور الشمالي الغربي
- فككت قوى "الأمن الداخلي" التابع لـ "قسد" لغمًا معدًا للتفجير، وزنه 15 كيلو، قرب دوّار العتال على الطريق الواصل بين بلدة البصيرة وقرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
العراق:
- العراق: الإفراج عن 2700 متظاهر واشتداد وطأة الاحتجاجات.
- العراق ينفي محاصرة داعش لمدنيين جنوب الموصل.
ليبيا:
- وزير خارجية إيطاليا يهاجم اتفاق "السراج - أردوغان": يمثل مشكلة للاتحاد الأوروبي.
فلسطين:
- فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا بالقدس.
تونس:
- رئيس تونس يخسر 10 نقاط من ثقة الشعب، خلال شهر واحد.
الجزائر:
- تظاهر الآلاف في الجزائر ضد الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون.
الإمارات
- ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس أركان الجيش الأميركي التنسيق المشترك بين البلدين.
مصر:
- مصر في رسالة لمجلس الأمن: مذكرتا التفاهم بين "الوفاق" وأنقرة خرق لاتفاق الصخيرات.
- حادث سير مروّع يودي بحياة 12 شخصا.
لبنان:
- لبنان.. أعمال شغب ليلا في طرابلس والجيش يوقف المتورطين.
سوريا:
- أصيب مسلحان من "قسد" إثر انفجار قنبلة بهما في قرية الهرموشية بريف دير الزور الشمالي الغربي
- فككت قوى "الأمن الداخلي" التابع لـ "قسد" لغمًا معدًا للتفجير، وزنه 15 كيلو، قرب دوّار العتال على الطريق الواصل بين بلدة البصيرة وقرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
العراق:
- العراق: الإفراج عن 2700 متظاهر واشتداد وطأة الاحتجاجات.
- العراق ينفي محاصرة داعش لمدنيين جنوب الموصل.
ليبيا:
- وزير خارجية إيطاليا يهاجم اتفاق "السراج - أردوغان": يمثل مشكلة للاتحاد الأوروبي.
فلسطين:
- فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا بالقدس.
تونس:
- رئيس تونس يخسر 10 نقاط من ثقة الشعب، خلال شهر واحد.
الجزائر:
- تظاهر الآلاف في الجزائر ضد الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون.
الإمارات
- ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس أركان الجيش الأميركي التنسيق المشترك بين البلدين.