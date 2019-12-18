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الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الموافق 21 ربيع الثاني 1441
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عالم

نشرة أخبار العرب.. الأربعاء 18 ديسمبر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
جريدة الدستور
آية حسني
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رصدت نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما رصدت إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.

مصر:
- مصر في رسالة لمجلس الأمن: مذكرتا التفاهم بين "الوفاق" وأنقرة خرق لاتفاق الصخيرات.
- حادث سير مروّع يودي بحياة 12 شخصا.

لبنان:
- لبنان.. أعمال شغب ليلا في طرابلس والجيش يوقف المتورطين.

سوريا:
- أصيب مسلحان من "قسد" إثر انفجار قنبلة بهما في قرية الهرموشية بريف دير الزور الشمالي الغربي
- فككت قوى "الأمن الداخلي" التابع لـ "قسد" لغمًا معدًا للتفجير، وزنه 15 كيلو، قرب دوّار العتال على الطريق الواصل بين بلدة البصيرة وقرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

العراق:
- العراق: الإفراج عن 2700 متظاهر واشتداد وطأة الاحتجاجات.
- العراق ينفي محاصرة داعش لمدنيين جنوب الموصل.

ليبيا:
- وزير خارجية إيطاليا يهاجم اتفاق "السراج - أردوغان": يمثل مشكلة للاتحاد الأوروبي.

فلسطين:
- فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا بالقدس.

تونس:
- رئيس تونس يخسر 10 نقاط من ثقة الشعب، خلال شهر واحد.

الجزائر:
- تظاهر الآلاف في الجزائر ضد الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون.

الإمارات
- ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس أركان الجيش الأميركي التنسيق المشترك بين البلدين.

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