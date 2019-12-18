تجديد حبس عصابة سرقة "الشواذ" فى الموسكى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم فى سرقة الشواذ بالإكراه داخل إحدى الشقق بمنطقة الموسكي.



وكان قسم شرطة الموسكي قد تلقى بلاغًا من عاطل يفيد بإنشاء 4 أشخاص صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لممارسة الشذوذ والفجور داخل شقة وسرقة متعلقات الشواذ بعد استدراجهم تحت تهديد السلاح.



وتوصلت التحريات لصحة المعلومات، وتبين أن المتهمين والمبلغ كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة ضحاياهم من ذوي الميول الجنسية غير السوية، حيث يقوم أحدهم بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة الشذوذ، واستدراج الضحايا، وعقب الاتفاق بينهما على اللقاء، يحضر باقي أفراد التشكيل، ويسرقون الضحية بالإكراه.



وأشارت التحريات، إلى أن المبلغ اختلف مع باقي المتهمين في توزيع الأموال المستولى عليها من راغبي ممارسة الشذوذ، فقرر أن ينتقم منهم.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والمبلغ، وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهم أربعة أيام.