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حوادث

بالأسماء.. مصرع 6 في انقلاب سيارة بسوهاج

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الجيش الصحراوي الشرقي بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز أخميم يفيد بأنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "حسني م ي ع" 33 عامًا، سائق، مقيم بدائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى إلى انقلابها وسقوطها بأحد المنحدرات.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة و"أحمد ح ا ع" 24 عامًا، عامل، و"خيرت ف ع ا" 51 عامًا، عامل، و"حمادة م ع ع" 42 عامًا، عامل، وجثتين مجهولتين لسيدة وطفلة.

وأصيب كل من "رضية م خ" 65 عامًا، ربة منزل، ونجل الأولى "حسين ع م ا" 30 عامًا، عامل، وحفيد الأولى الطفل "أحمد م ع م" 4 سنوات، و"محمد م خ" 26 عامًا، عامل، و"عماد م ع" 21 عامًا، عامل، و"فارس م ا" 18 عامًا، عامل، و"عثمان ع ع ع" 35 عامًا، عامل، و"ماري ظ ع" 25 عامًا، ربة منزل، وطفلة مجهولة الهوية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز سوهاج، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات أخميم المركزي، وسوهاج العام والجامعي.

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