للصالح العام.. إبعاد أمريكي خارج البلاد

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إبعاد آرثر إسكندر ريتشارد، أمريكي الجنسية من أصل نيجيري، خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.



جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاتها، ونشرت الجريدة الرسمية ذلك القرار.