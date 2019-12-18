رفض طلب فلسطيني للحصول على الجنسية المصرية

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، رفض طلب هاني دبان يب حجاج، فلسطيني الجنسية، بمنحه الجنسية المصرية؛ لدواعٍ أمنية.



جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، ونشرت الجريدة الرسمية ذلك.