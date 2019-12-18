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محافظات

استئصال ورم يزن 8 كيلو من بطن طفلة في مستشفى جامعة أسيوط

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور ماهر مختار، مدير مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط، نجاح فريق طبي بمستشفى الأطفال الجامعي في استئصال ورم يزن 8 كيلو من بطن طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من محافظة أسوان.

وأوضح مدير مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط، أن أهل الطفلة لاحظوا وجود انتفاخ بشكل غير طبيعي في البطن، مما استدعى توجههم لمحافظة أسيوط لفحص الحالة بمعرفة أحد الأساتذة المتخصصين، وهو ما قام به الدكتور محمد مدحت نصر، مدرس الجهاز الهضمي، والذي أجرى عددًا من الفحوصات التي أثبتت وجود ورم ضخم في بطن الطفلة يستدعى استئصاله.

وأضاف الدكتور طارق صبره، مدرس واستشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال، أن حالة الطفلة كانت تستدعى جراحة دقيقة لاستئصال الورم بشكل كامل، والذي كان يشمل معظم محيط البطن وناشئ من المبيض الأيسر، وهو ما تم شرحه لأسرة الطفلة للموافقة على إجراء العملية، حيث تم تشكيل فريق طبي تحت رعاية الدكتور إبراهيم علي، رئيس وحدة جراحة الأطفال بالمستشفى، وبرئاسة الدكتور طارق صبره، ويضم الدكتور حسين إبراهيم فرح المدرس المساعد بقسم جراحة الأطفال، والطبيب أحمد كامل الطبيب المقيم بالقسم.

ذلك إلى جانب فريق التخدير، والذي يضم الدكتورة سهام معين الأستاذة المساعدة بقسم التخدير، والدكتور أيمن عبد الخالق المدرس بالقسم، والطبيب محمد سالم، حيث نجح الفريق الطبي في استئصال الورم بالكامل في جراحة استغرقت 3 ساعات مع المحافظة على المبيض والأنبوبة الرحمية وتعافي الطفلة بشكل كامل.
استئصال ورم يزن 8 كيلو من بطن طفلة في مستشفى جامعة أسيوط
استئصال ورم يزن 8 كيلو من بطن طفلة في مستشفى جامعة أسيوط
استئصال ورم يزن 8 كيلو من بطن طفلة في مستشفى جامعة أسيوط
استئصال ورم يزن 8 كيلو من بطن طفلة في مستشفى جامعة أسيوط
استئصال ورم يزن 8 كيلو من بطن طفلة في مستشفى جامعة أسيوط
استئصال ورم يزن 8 كيلو من بطن طفلة في مستشفى جامعة أسيوط
استئصال ورم يزن 8 كيلو من بطن طفلة في مستشفى جامعة أسيوط
استئصال ورم يزن 8 كيلو من بطن طفلة في مستشفى جامعة أسيوط

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