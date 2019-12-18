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حوادث

لدواعٍ أمنية.. حرمان فلسطينية من الجنسية المصرية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حرمان ميرفت محمد نصار ماضى، فلسطينية الجنسية، من اكتساب الجنسية المصرية؛ لدواع أمنية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، ونشرت الجريدة الرسمية ذلك.

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