مكتبة الإسكندرية تحتفل بنهاية العام بحفلات وعروض مميزة

ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر، حفلات وعروض مميزة بمناسبة احتفالات الكريسماس ونهاية العام.



تبدأ الأنشطة الفنية يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر بحفل لفريق "خلطبيطة" على المسرح الصغير بالمكتبة، أما عن يومي الجمعة والسبت 20–21 ديسمبر فيقدم المركز عرضًا غنائيًا كوميديًا للأطفال بعنوان "بينوكيو" من تأليف وإخراج الدكتور جمال ياقوت بالقاعة الكبرى.



ويقدم المركز يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر حفلًا موسيقيًا ختاميًا لمدرسة الفنون تحت عنوان "حفل سوزوكي" تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودي. وفي ختام الأسبوع الموافق الجمعة 27 ديسمبر يُنظِّم المركز حفلًا موسيقيًا للمنشد والمداح المصري الكبير عامر التوني وفرقته "المولوية المصرية" بالقاعة الكبرى.