إيداع طفل توفيت والدته دار رعاية في دار السلام

نقل ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، اليوم الأربعاء، طفلًا عمره 8 سنوات إلى دار رعاية، بعد وفاة والدته وسيدة أخرى كانت تتكفل به.



تلقى العقيد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من "ع. ش"، يفيد بالعثور على طفل عمره حوالي 8 سنوات.



بمناقشة الطفل تبين أنه عقب وفاة والدته قامت سيدة أخرى برعايته وعقب وفاة تلك السيدة نزل إلى الشارع، وقام الأهالى برعاية الطفل بعد العثور عليه حتى تم إيداعه بإحدى دور الرعاية بحدائق المعادي.



وجاء ذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذى تقوم به مديرية أمن القاهرة وحرصًا على الأطفال وعدم تعرضهم للخطر.