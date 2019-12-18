وَقَف لمشاهدة حادث سير فصدمته سيارة في أسيوط

لقي شاب مصرعه بعد أن صدمته سيارة نقل، أثناء محاولته الإسراع لمشاهدة حادث مروري بطريق البداري في أسيوط.



كان تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عربة كارو وجرار زراعي وسيارة نقل تريلا، ومصرع شاب.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبالتحري والمعاينة تبين وقوع حادي تصادم أعلى كوبري طما البداري بين عربة كارو وجرار زراعي وسيارة نقل تريلا، مما إدى إلى إصابة المدعو "ه. ن" 19 عاما مقيم العتمانية دائرة مركز البداري بإصابات خطيرة، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى طما المركزي، وتوفي قبل وصوله للمستشفى.



وقال شهود العيان إنه فور وقوع الحادث هرول الشاب لمشاهدة الحادث مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة النقل أثناء مرورها بالطريق.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.