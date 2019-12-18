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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 2083 حالة في قافلة بالمنيا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية أبو يعقوب بمركز المنيا خلال يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية.

قالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2083 حالة مترددة، منها 292 حالة جراحة، و611 أطفالا، و209 حالة جلدية و186 باطنة، و150 قلب، و95 أسنان، و97 نساء، و204 أنف وأذن، 96 أمراض صدرية، إلى جانب أخذ عينات لإجراء تحاليل 47 حالة، وعمل 30 أشعة وموجات صوتية و7 رسم قلب، وتم عقد ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ140 حالة وتحويل 29 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج بالإضافة إلى تواجد 10 عيادات متنقلة بتنظيم الأسرة.

وأكدت أن القوافل تهدف إلى تقليل المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

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