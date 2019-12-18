الشهود في تنقيب 5 متهمين عن الآثار بالمرج: ادعوا ترميم المنزل

تواصل نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، سماع الشهود في واقعة ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل.



وقال أحد الشهود، إن المتهمين أصروا على الحفر تحت المنزل وتعريض حياتنا جميعًا للخطر رغم أن المنازل قديمة ولا تتحمل، مضيفًا أن الجيران تحدثوا معهم فادعوا ترميم المنزل واكتشفنا عقب 4 أيام أنهم يحفرون تحت المنزل فحاولنا توقيفهم لكنهم ساومونا على السكوت مقابل مبالغ مالية.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا من قسم شرطة المرج، مفاده تنقيب مجموعة من الأشخاص عن الآثار، داخل عقار بمنطقة المرج الجديدة، فانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطهم أثناء تنقيبهم.



وتبين أنهم كل من "محمود.م"، 30 سنة، عاطل، و"عاطف. ع"، 27 سنة، عاطل، و"مصطفى.ح"، 27 سنة، عامل، و"صابح. م"، 33 سنة، عاطل، و"ممدوح. م"، 28 سنة، عامل، وعثر بداخل المنزل على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 أمتار، وأدوات تنقيب عبارة عن "2 موتور مياه، وهيلتي حفر، وخرطوم لسحب المياه".



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.