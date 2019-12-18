انطلاق 12 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 12 قافلة طبية، اليوم الأربعاء، وتستمر لمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، في إطار الاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة.



وأشارت الوزارة إلى أن القوافل سيتم إطلاقها في مناطق سيدي عبدالرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، والجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، وسلمانة مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والجزيرة محافظة قنا، ووحدة الخفيج مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية.



كما تشمل قرية بني حلة مركز سمسطا محافظة بني سويف، والحوراني مركز فارسكور محافظة دمياط، ووحدة جنيفة الصحية مركز حي الجناين محافظة السويس، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، واليمن مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والقراريش مركز كوم أمبو محافظة أسوان.



وأوضحت الوزارة أن القوافل الطبية، تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني؛ لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.