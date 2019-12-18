أسهم أوروبا تستقر بعد نزولها بفعل "بريكست"

حاولت الأسهم الأوروبية، أن تستقر اليوم الأربعاء، فيما ساعدت مكاسب حققتها "فولفو" السويدية المصنعة للشاحنات وقطاعات دفاعية في مواجهة مخاوف، إزاء خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والذي يواصل الضغط على أسهم الشركات البريطانية متوسطة الحجم.



وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 0.1%، ليحوم قرب ذروة قياسية بلغها يوم الاثنين، بتشجيع من فوز ساحق للمحافظين في الانتخابات البريطانية، واتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين.



وصعدت أسهم فولفو السويدية المصنعة للشاحنات، 4.7 %، بعدما اتفقت مع إيسوزو اليابانية على تشكيل تحالف استراتيجي في المركبات التجارية، سيتضمن بيع "يو.دي تركس" التابعة لفولفو إلى إيسوزو.



وقادت القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والخدمات، المكاسب على المؤشر ستوكس 600 الرئيسي.



لكن الأسهم البريطانية التي تركز على الداخل، تراجعت 0.4% بفعل استمرار مخاوف من اتخاذ رئيس الوزراء بوريس جونسون نهجا متشددا بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.



وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بأسهم المصدرين، 0.2%، مع فقدان الجنيه الاسترليني جميع المكاسب التي حققها بفعل فوز المحافظين.