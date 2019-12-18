تجديد حبس سائق لحيازته 350 كيس أستروكس في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الأستروكس.



وكشفت التحقيقات أن المتهم "رائد.س" سائق، اعترف بحيازته المضبوطات بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها، وأقرّ بحيازته 350 كيس أستروكس.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام بترويج سائق المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 350 كيس أستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.