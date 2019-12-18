برلماني: أكاديمية ناصر عنصر أساسي في تحقيق استراتيجية الدولة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية أهمية الدور الذي تلعبه أكاديمية ناصر العسكرية العليا منذ إنشائها فى 1965م ودورها المتنامى فى مجال إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين لشغل الوظائف العليا على المستوى الوطنى أو للوافدين من الدول العربية والإفريقية فى مختلف العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى وضع البرامج والدورات العلمية والتوعوية اللازمة لنشر وتنمية الوعى الثقافى والقومى، وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى كل المشاركين فى دراسة تلك البرامج تحت شعار الفكر والإيمان والنصر.



وأشار مشهور إلى أن جهود الأكاديمية وما تقدمه من دورات يتوافق مع استراتيجية الدولة التي أعلن عنها السيد الرئيس عند بدء الفترة الثانية وتبنى فكرة إعادة بناء المواطن فى ضوء ما أصاب المواطن المصرى من استهداف للهوية والانعكاسات السلبية على القيم الوطنية.



وأضاف أن الأكاديمية تعمل على توعية الشباب حول حروب الجيل الرابع، وكيف يتم استهداف الشعوب دون اللجوء للحل العسكري، وذلك من خلال الحروب النفسية والدعائية، والغزو الثقافي؛ لتغيير أفكار ومفاهيم المجتمعات، وإثارة الفوضى بدعاوى وهمية؛ لإثارة النزاعات الدينية والطائفية والعرقية.



وقال أن أكاديمية ناصر تُعد أعلى مراكز الدراسات العسكرية فيما يتعلق بموضوعات الأمن القومي والإستراتيجية القومية وإعداد الدولة للدفاع وتلعب دورا كبيرا وحيويا في الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي والخليجي.