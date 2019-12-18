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محافظات

بمليار دولار.. مشروع صناعي زراعي في المنيا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
المنيا ـ على حسين
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استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المهندس إسلام سامي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، حيث بحث المحافظ استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر، والذي يقام على مساحة 181 ألف فدان، بمنطقة غرب ملوي.

حضر اللقاء النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والعميد تامر سعيد الشامي مدير الأمن والعلاقات الحكومية بشركة القناة للسكر الإماراتية.

وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ملوي، والإدارة العامة لأملاك الدولة وإدارة الاستثمار بالمحافظة، في إزالة أي معوقات للمشروع، وإنجاز كل الإجراءات الخاصة بإقامة أول مشروع استثماري متكامل، بغرض استصلاح الأراضي والزراعة باستثمارات تقدر بحوالي مليار دولار.

وأوضح المحافظ أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية، وأول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعمًا قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا بغرض الزراعة في مشروع 1.5 مليون فدان الذي أطلقه رئيس الجمهورية.

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها، لافتًا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف من أبناء محافظة المنيا.

من جانبه، أكد العضو المنتدب أن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرًا إلى أن مشروع الشركة في مصر يعد أكبر مصانع السكر في إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري وإصدار قانون الاستثمار الجديد أدى إلى إبرام الاتفاق الأخير، حيث أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات.
بمليار دولار.. مشروع صناعي زراعي في المنيا
بمليار دولار.. مشروع صناعي زراعي في المنيا
بمليار دولار.. مشروع صناعي زراعي في المنيا
بمليار دولار.. مشروع صناعي زراعي في المنيا
بمليار دولار.. مشروع صناعي زراعي في المنيا
بمليار دولار.. مشروع صناعي زراعي في المنيا
بمليار دولار.. مشروع صناعي زراعي في المنيا
بمليار دولار.. مشروع صناعي زراعي في المنيا

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