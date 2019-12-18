تجنيس 20 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

سمح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لـ20 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.