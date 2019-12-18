فيديو توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 ديسمبر وحتى 17 ديسمبر الجاري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وجاء من أبرز التوصيات:



- إطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمي، والتميز الحكومي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.



- الدعوة لإطلاق مبادرة أفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية.



- وضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب شباب الأورومتوسطي على القيادة.



- الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لخلق مليون وظيفة.



- إطلاق مبادرة عالمية بعنوان "الفن من أجل الإنسانية" كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب.



- إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتي بين الدول، ودعوة المؤسسات التعليمية والمالية والاقتصادية لدعم المبتكرين.

