العقارات تصعد ببورصة دبي في مستهل تعاملات اليوم

صعد المؤشر العام لسوق دبى المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.58% رابحا 15.44 نقطة ليصل إلى مستوى 2773.83 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعي البنوك والعقارات.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم، 85 مليون سهم محققة ما قيمته 100.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1500 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.



وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.86%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.36%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.14%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-سلامة بنسبة 2.48%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.88%.