بعد الشبورة الكثيفة.. استقرار حالة الطقس بكفر الشيخ

تشهد حالة الطقس في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة مراكز ومدن المحافظة، دون وجود أية ظواهر جوية تؤثر على حركة المواطنين أو الأنشطة اليومية، حيث سجلت درجات الحرارة 19 درجة مئوية، بينما شدة الرياح وصلت إلى 8 كيلو متر ساعة.



كما تم فتح ميناء الصيد وبوغاز بحيرة البرلس، أمام دخول وخروج مراكب الصيد، منذ الصباح الباكر، وخرجت عشرات المراكب في رحلات صيد، بعد التزود بالوقود، وكافة الإمدادات اللازمة.



وفي سياق متصل، انتظمت الحركة المرورية في معظم شوارع كفر الشيخ، وكثفت إدارة المرور من تواجدها على الطريق الدولي الساحلي، ومداخل ومخارج المحافظة الرئيسية، وبعض الطرق الهامة المؤدية إلى المراكز والمدن، لتأمين حركة السيارات، والتحذير من السرعة الزائدة، خاصةً على الطرق السريعة، حفاظا على أرواح المواطنين.



وكان خبراء الطقس توقعوا أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.