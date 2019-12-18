التنظيم والإدارة يقدم الدعم الفني لمحافظة الإسماعيلية

قدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، دعما فنيا لمحافظة الإسماعيلية، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا والذي ينفذه الجهاز، وذلك في إطار الدور المنوط به في تقديم الدعم الفني لكافة أجهزة الدولة.



فقد أوفد الجهاز عددا من المسئولين به إلى المحافظة للمشاركة في الاجتماع الذي عقده الديوان العام بحضور مدير عام التدريب ومسئول الموارد البشرية بالديوان، وكذا مدير مديرية التنظيم والإدارة ومسئولي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بمديريات الخدمات بالمحافظة.



وخلال الاجتماع عرض وفد الجهاز لأهمية مشروع تحديث الملف الوظيفي، والذي يهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما يهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.



كما عرض الوفد لآلية العمل والتي تتعلق بإدخال بيانات العاملين بالمديريات مع إرفاق المستندات المطلوبة للتحديث، إلى جانب تدقيقها من جانب الجهاز، وذلك تمهيدا لنزول فرق العمل ميدانيا.



يذكر أن الجهاز انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وهي تحديث بيانات العاملين في دواوين الوزارات، ويقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية والتي تضم عددا من الجهات التابعة للوزارات والأجهزة العامة والهيئات والجامعات، ومن المقرر أن يبدأ لاحقا العمل في المرحلة الثالثة في المحافظات.



ونظم الجهاز أيضا عدة ورش عمل لتدريب مسئولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية بدواوين الوزارات، وتم تسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و"APN (Access point name)" (وهو اسم نقطة الوصول والذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت)، وسيوالي لاحقا تسليم الجهات التي تم انتهاء تحديث بيانات موظفيها.. كما انتهى الجهاز أيضا من تسليم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في دواوين عموم الوزارات إلى الوزراء، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.