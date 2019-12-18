الكشف المجاني على 4230 مواطنا بقريتين في أسوان (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في الكرور بمركز أسوان، وقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو، واستمرت كل قافلة لمدة يومين، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بالمديرية.



ويأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، وتحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان.



حيث أسفرت أعمال القوافل عن إجراء الكشف الطبي على 4230 مواطنا، بالإضافة لإجراء الفحوصات والتحاليل طبية، كما تضمت الأعمال عقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 841 سيدة بالمكان.



وقد ضمت أعمال القافلة أيضًا، عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.