إصابة شاب إثر انقلاب دراجة نارية في البدرشين

أصيب شاب بجروح وكسور في الجسم، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب دراجة نارية كان يستقلها على طريق مصر - أسيوط الزراعي، بمنطقة البدرشين.



تلقت غرفة الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" ووجود مصاب بطريق مصر - أسيوط الزراعي بنطاق قسم شرطة البدرشين.



على الفور، انتقلت الأجهزة المعنية وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة "عبدالله. م"، اختلت عجلة القيادة بيده، ما نتج عنه إصابة السائق بكسور وجروح، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.